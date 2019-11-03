В Днепре презентовали проект сверхзвуковой противокорабельной ракеты "Молния"

Ракетами этого типа планируют вооружить авиацию украинской армии.

В Днепре на выставке “Оружие и безопасность-2019“ представили макет сверхзвуковой противокорабельной ракеты “Молния“. Ее скорость составит порядка 2 - 2,5 тысячи километров в час.

Об этом сообщает “Днепровская Панорама“.

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Ракетами этого типа планируют вооружить авиацию украинской армии, для этого потребуется минимальное переоборудование самолетов. По мнению военного эксперта Олега Жданова “Молния“ может применяться Украиной для противодействия РФ в Азовском и Черном морях.

Как сообщалось 27 мая, в Украине создали замену ракете Зенит.

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