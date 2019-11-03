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В Днепре презентовали проект сверхзвуковой противокорабельной ракеты "Молния"

Комментариев: 2
Ракетами этого типа планируют вооружить авиацию украинской армии.
В Днепре представили макет ракеты "Молния"
В Днепре представили макет ракеты "Молния"
Днепровская Панорама

В Днепре на выставке “Оружие и безопасность-2019“ представили макет сверхзвуковой противокорабельной ракеты “Молния“. Ее скорость составит порядка 2 - 2,5 тысячи километров в час.

Об этом сообщает “Днепровская Панорама“.

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Ракетами этого типа планируют вооружить авиацию украинской армии, для этого потребуется минимальное переоборудование самолетов. По мнению военного эксперта Олега Жданова “Молния“ может применяться Украиной для противодействия РФ в Азовском и Черном морях.

Как сообщалось 27 мая, в Украине создали замену ракете Зенит.

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Теги: ракета, Маяк, Днепр, вооружение, армия, ВСУ
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Комментариев (2)
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ПродувКротов    03.11.2019, 11:59
Оценка:  0
ПродувКротов
Чудесная новость. Пора уже брать под контроль Азовское море.
VSHIVANKA    03.11.2019, 12:02
Оценка:  0
VSHIVANKA
ВПЕРЁД ЗА ОРДЕНАМИ СТАРАЯ ОБЕЗЬЯНА , ВЕСЬ ДИВАН УЖЕ ПРОПЕРДЕЛА ОТ ПЕРЕМОГ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ.....
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