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Ирина Луценко хочет уйти из Рады - СМИ

Комментариев: 1
Супруга бывшего Генерального прокурора могла написать заявление о сложении депутатских полномочий в связи с состоянием здоровья.
Ирина Луценко уходит из Рады?
Ирина Луценко уходит из Рады?
Лига.net

Народный депутат от фракции Европейская солидарность Ирина Луценко, супруга бывшего Генерального прокурора Юрия Луценко, написала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата, сообщает Украинская правда, со ссылкой на источник в аппарате Верховной Рады.

По данным источника, Луценко написала заявление в связи с состоянием здоровья и планирует работать в парламенте на ближайшей пленарной неделе.
 
Документ в аппарат ВР был подан в пятницу, 1 ноября. 
 
О решении Луценко сложить мандат лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко проинформирован, отметил собеседник.
 
Напомним, что 29 августа на новоизбранная Верховная Рада уволила Юрия Луценко с должности генпрокурора и назначила вместо него Руслана Рябошапку.
 
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко. 
 
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Теги: депутаты, Рада, отставка, парламент, Ирина Луценко, Европейская солидарность
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bertal    03.11.2019, 22:26
Оценка:  0
bertal
Судя по фото подтяжки ей делали на спине, страшилище
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