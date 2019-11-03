Ирина Луценко хочет уйти из Рады - СМИ

Супруга бывшего Генерального прокурора могла написать заявление о сложении депутатских полномочий в связи с состоянием здоровья.

Народный депутат от фракции Европейская солидарность Ирина Луценко, супруга бывшего Генерального прокурора Юрия Луценко, написала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата, сообщает Украинская правда, со ссылкой на источник в аппарате Верховной Рады.

По данным источника, Луценко написала заявление в связи с состоянием здоровья и планирует работать в парламенте на ближайшей пленарной неделе.

Документ в аппарат ВР был подан в пятницу, 1 ноября.

О решении Луценко сложить мандат лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко проинформирован, отметил собеседник.

Напомним, что 29 августа на новоизбранная Верховная Рада уволила Юрия Луценко с должности генпрокурора и назначила вместо него Руслана Рябошапку.