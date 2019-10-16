НАБУ возбудило дело против Луценко

Экс-генпрокурор оказался в центре внимания НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против экс-генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ответ НАБУ.

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Известно, что дело возбудили в связи с решением суда. В пресс-службе ведомства сообщили, что к ним поступило постановление Соломенского районного суда г. Киева от 5 августа 2019 года, которое заключается в невнесении в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовном правонарушении относительно возможного совершения Луценко уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, - ред.).

13.08.2019, на выполнение требований постановления детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного совершения генеральным прокурором Украины уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины, - сообщили в пресс-службе НАБУ.

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Напомним, Луценко рассказал, о чем его спрашивал Джулиани и зачем он с ним встретился. Экс-генпрокурор заверяет, что пытался вернуть украденные Януковичем деньги Украине.

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