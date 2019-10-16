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НАБУ возбудило дело против Луценко

Комментариев: 2
Экс-генпрокурор оказался в центре внимания НАБУ.
Луценко занялось НАБУ
Луценко занялось НАБУ
Главред

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против экс-генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ответ НАБУ.

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Известно, что дело возбудили в связи с решением суда. В пресс-службе ведомства сообщили, что к ним поступило постановление Соломенского районного суда г. Киева от 5 августа 2019 года, которое заключается в невнесении в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовном правонарушении относительно возможного совершения Луценко уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, - ред.).

13.08.2019, на выполнение требований постановления детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного совершения генеральным прокурором Украины уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины, - сообщили в пресс-службе НАБУ.

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Напомним, Луценко рассказал, о чем его спрашивал Джулиани и зачем он с ним встретился. Экс-генпрокурор заверяет, что пытался вернуть украденные Януковичем деньги Украине.

 

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Теги: Луценко, НАБУ, уголовное дело, злоупотребление властью
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Комментариев (2)
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Бигсэм    16.10.2019, 11:33
Оценка:  0
Бигсэм
Неужто?
ЗаУкраїну    16.10.2019, 11:29
Оценка:  +1
ЗаУкраїну
бедый юГик! Он ведь так старался, так радел за Украину, на пару со своей женой-красоткой. А ему достался такой неблагодарный народишко. Так и норовят за труды праведные, снова за решетку упечь.
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