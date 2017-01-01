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Кабмин провел ряд кадровых назначений

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Правительство провело ряд необходимым министрам кадровых перестановок в государственных органах.
Кабинет министров провел ряд кадровых перестановок
Кабинет министров провел ряд кадровых перестановок
Корреспондент

Кабинет министров на внеочередном заседании в воскресенье, 3 ноября, принял ряд кадровых решений, сообщает пресс-служба правительства.
 
Так, Кабмин назначил Сергея Масличенко заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.
 
Также был уволен с должности главы Государственного космического агентства Павел Дехтяренко и объявлен конкурс на занятие должности главы Государственного космического агентства.
 
Кроме того, правительство временно возложило исполнение обязанностей генерального директора Государственного авиационного предприятия Украина на Александра Пономаренко.
 
Также объявлены конкурсы на должности государственных секретарей Минэкоэнерго и Минрегиона, председателя Государственной экологической инспекции, должности заместителя председателя Государственной фискальной службы.

Кабмин согласовал назначение глав пяти ОГА
 

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Теги: работа, кадры, Кабмин Украины, правительство
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Источник: korrespondent.net

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