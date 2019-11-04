В вагоне поезда Укрзализныци обнаружены грибы

Фото сделано в поезде Запорожье-Бердянск.

В вагоне поезда Запорожье-Бердянск были обнаружены грибы. Фото с “находкой“ на своей странице в Facebook опубликовал Егор Череринда.

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“Пока руководитель Укрзализныци насчитывает себе заработную плату по 812 тыс грн в месяц, его подчиненные в подотчетных им вагонах выращивают обычные грибы. А как говорили мудрецы - suum cuique, или – каждый делает свое)“ – подписал пост Егор.

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Пользователи Сети на снимок отреагировали неоднозначно: одни засомневались в его реальности, назвав фейком, а вторые раскритиковали руководство Укрзализныци.

Реакция пользователей Сети Скрин

Ранее глава Укрзализныци сообщал о возможном подорожании билетов. Точные цифры глава УЗ пообещал назвать ближе к концу года.

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