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В вагоне поезда Укрзализныци обнаружены грибы

Комментариев: 4
Фото сделано в поезде Запорожье-Бердянск.
Снимок неприятно удивил пользователей Сети
Снимок неприятно удивил пользователей Сети
Скрин

В вагоне поезда Запорожье-Бердянск были обнаружены грибы. Фото с “находкой“ на своей странице в Facebook опубликовал Егор Череринда.

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“Пока руководитель Укрзализныци насчитывает себе заработную плату по 812 тыс грн в месяц, его подчиненные в подотчетных им вагонах выращивают обычные грибы. А как говорили мудрецы - suum cuique, или – каждый делает свое)“ – подписал пост Егор.

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Пользователи Сети на снимок отреагировали неоднозначно: одни засомневались в его реальности, назвав фейком, а вторые раскритиковали руководство Укрзализныци.

Реакция пользователей Сети
Реакция пользователей Сети
Скрин

Ранее глава Укрзализныци сообщал о возможном подорожании билетов. Точные цифры глава УЗ пообещал назвать ближе к концу года.

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Теги: Укрзализныця, грибы
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Комментариев (4)
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Sancho-s    04.11.2019, 10:50
Оценка:  0
Sancho-s
В єлектричках давно ездили, в туалет там ходили?
VSHIVANKA    04.11.2019, 10:46
Оценка:  0
VSHIVANKA
И ЭТИ ЧУШКИ СОБРАЛИСЬ В ЕС И НАТО ?!
ГРЯЗЬ ИЗ ПОД НОГТЕЙ ВЫМОЙТЕ ДЛЯ НАЧАЛА , ЭУРОПЭЙЦИ ХУЕВЫ.....
Sancho-s    04.11.2019, 10:50
Оценка:  -1
Sancho-s
Кто ты, чмо?
Кайдаш    04.11.2019, 10:41
Оценка:  -1
Кайдаш
suum cuique - каждому своё...
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