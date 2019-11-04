Богдан показал фото "без зубов"
Глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал фото “без зубов“. Соответствующее фото опубликовано в Facebook.
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Напомним, вчера журналист Станислав Речинский сообщил о "драке между главой ОП Андреем Богданом и главой СБУ Иваном Бакановым". Информация оказалась недостоверной.
Замглавы ОП Кирилл Тимошенко данные опроверг.
“Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца“ – написал он.
Андрей Богдан иронически отреагировал на новость, опубликовав такой пост.
Позже девушка Богдана Анастасия Сличная опубликовала фото с ним и подписью – “Зубы на месте. Проверила“ .
Напомним, 20 июля в “Слуге народа“ отрицали конфликт между Бакановым и Богданом.
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