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Богдан показал фото "без зубов"

Комментариев: 2
Глава Офиса президента опубликовал странное фото.
Информация о драке Богдана и Баканова оказалась фейковой
Информация о драке Богдана и Баканова оказалась фейковой
Скрин

Глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал фото “без зубов“. Соответствующее фото опубликовано в Facebook.

Фото, которое опубликовал Богдан
Фото, которое опубликовал Богдан
Скрин

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Напомним, вчера журналист Станислав Речинский сообщил о "драке между главой ОП Андреем Богданом и главой СБУ Иваном Бакановым". Информация оказалась недостоверной.

Пост о
Пост о "драке" Станислава Речинского
Скрин

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко данные опроверг.

Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца“ – написал он.

Реакция ОП
Реакция ОП
Скрин

Андрей Богдан иронически отреагировал на новость, опубликовав такой пост.

Первая реакция Богдана
Первая реакция Богдана
Скрин

Позже девушка Богдана Анастасия Сличная опубликовала фото с ним и подписью – “Зубы на месте. Проверила“ .

Пост девушки Богдана
Пост девушки Богдана
Скрин

Напомним, 20 июля в “Слуге народа“ отрицали конфликт между Бакановым и Богданом.

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Теги: Богдан, фото, Баканов, драка
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Комментариев (2)
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Carelessangel    04.11.2019, 12:25
Оценка:  0
Carelessangel
ДОЛБОЕБЫ прекратите постить ФЕЙКИ
финишнастарте    04.11.2019, 12:07
Оценка:  -1
финишнастарте
позорище
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