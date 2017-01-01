Дубневич обжаловал залог в 100 млн гривен

Адвокаты подали апелляцию.

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Адвокаты нардепа Ярослава Дубневича, которого подозревают в присвоении госсредств, подали апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда Украины о мере пресечения для него в виде залога в размере 100 млн грн.

Об этом передает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на комментарий адвоката Дубневича Станислава Пелюка.

Только что подали апелляционную жалобу, - сказал Пелюк.

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Между тем, дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не определена.

Напомним, Дубневич заявил, что 100 млн грн для залога у него нет, где взять не знает.

Народный депутат Ярослав Дубневич заявил, что не знает, где найти 100 миллионов гривен для залога. Депутат заявил, что недоволен решением, потому что слишком большой залог. “Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО“, - сказал он.

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