Дубневич заявил, что 100 млн грн для залога у него нет, где взять не знает

Дубневича подозревают в растрате имущества.

Следствие утверждает, что депутат причинил убытки государству в сумме более 90 млн гривен wikipedia.org

Народный депутат Ярослав Дубневич заявил, что не знает, где найти 100 миллионов гривен для залога.

Об этом он сказал журналистам после заседания Высшего антикоррупционного суда, где ему избрали меру пресечения, передает “Громадське“.

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“Удивило, так как решение судьи даже больше, чем то, что прокуроры просили. Я не знаю, где смогу найти 100 миллионов“, - сказал Дубневич.

Депутат заявил, что недоволен решением, потому что слишком большой залог. “Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО“, - сказал он.

В Facebook Дубневич сообщил, что намерен подавать апелляцию на решение судьи.

“При отсутствии каких-либо доказательств считаю постановление суда необоснованным, потому готовим апелляционную жалобу“, - написал Дубневич.

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В ежегодной декларации депутат указал, что у него есть 2,4 млн долларов, 750 тысяч евро и больше 6 млн гривен наличными. Его жена задекларировала 700 тысяч долларов, 210 тысяч евро и около 1 млн гривен. Вместе это больше 100 млн гривен.

У его брата Богдана Дубневича есть еще 1,67 млн долларов и 2,54 млн гривен наличными.

Дубневичу инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

По версии следствия, действия депутата повлекли убытки государства в размере 93,277 млн гривен.

Как сообщалось, 2 ноября Высший антикоррупционный суд постановил отказать в применении меры пресечения в виде содержания под стражей нардепа Ярослава Дубневича и назначил залог в размере 100 миллионов гривен.

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