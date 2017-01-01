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В автобусе "Аахен-Киев" нашли контрабанду на крупную сумму

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Товар был изъят и составлен протокол. Предварительная стоимость контрабанды составляет примерно 100 тыс. долларов.
Нефедов назвал это "контрабандой недели"
Нефедов назвал это "контрабандой недели"
прес-служба Нацполіції
Глава украинской таможни Максим Нефедов сообщил 4 ноября в Facebook о крупной партии контрабанды, которую нашли в рейсовом автобусе "Аахен – Киев". 
 
Транспорт следовал через КПВВ "Краковец", в нем нашли 33 пары элитной обуви и запчасти для дорогих авто. 
 
"Контрабанда недели. Вот вам пример "контрабанды", который больше соответствует стереотипам. Едет рейсовый автобус "Аахен-Киев" через Краковец, а в нем 33 пары элитной обуви (эти сапожки на сайте Fendi по $1490) и 770 различных автозапчастей для Mercedes, Porsche и Land Rover", - написал он.
 
 
По словам Нефедова, товар был изъят и составлен протокол. Предварительная стоимость контрабанды составляет примерно 100 тыс. долларов.
 
"Существенное количество контрабанды на западной границе так и выглядит - сотни или тысячи бусиков и фур, которые что-то понемногу тянут. И борьба - это регулярные задержания. Если выйдем на системные изъятие хотя бы каждой восьмой партии - экономика таких нарушений станет для контрабандистов сомнительной..." - отметил он.
 
Нефедов отметил, что отдельным вопросом является установление вины.
 
"Здесь надо работать с правоохранителями по выявлению реальных организаторов. Водитель просто взял какую-то сумму за провоз. А кто заказал доставку? И в каком бутике и в автосалоне это мало продаться? На эти вопросы таможня сама дать ответ не может..." - резюмировал глава таможни.
 
Напомним, на Закарпатье изъяли 11 мешков янтаря.
 

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Теги: контрабанда, Таможня, граница, пограничники, Нефедов
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Источник: korrespondent.net

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