Злоумышленники пытались сбыть продукцию представителю коммерческой структуры.

Из воинских частей были похищены комплектующие и запасные части к самолетам

Под Львовом из воинской части украли запчасти к МиГ-29

На весь экран Свернуть

Под Львовом из воинской части украли запчасти к МиГ-29

Читай также: У военных украли пистолеты и автоматы в военной части под Житомиром

Во Львовской области в одной из воинских частей похитили комплектующие и запчасти к военным самолетам МиГ-29.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.

“Контрразведчики и следователи СБУ установили, что одной из воинских частей были похищены комплектующие и запасные части к самолетам МиГ-29 для продажи. Злоумышленники пытались сбыть продукцию представителю коммерческой структуры“, - говорится в сообщении.

Читай также: Командир сводной роты вымогал взятку из-за “утерянного имущества“

Правоохранители задержали подозреваемых при передаче предпринимателю похищенного имущества. В ходе обысков у них было изъято большое количество запасных частей и комплектующих к МиГ-29, а также деньги.

Как сообщалось, 30 октября был опубликован закон о материальной ответственности военных.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram