Под Львовом из воинской части украли запчасти к МиГ-29
Читай также: У военных украли пистолеты и автоматы в военной части под Житомиром
Во Львовской области в одной из воинских частей похитили комплектующие и запчасти к военным самолетам МиГ-29.
Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.
“Контрразведчики и следователи СБУ установили, что одной из воинских частей были похищены комплектующие и запасные части к самолетам МиГ-29 для продажи. Злоумышленники пытались сбыть продукцию представителю коммерческой структуры“, - говорится в сообщении.
Читай также: Командир сводной роты вымогал взятку из-за “утерянного имущества“
Правоохранители задержали подозреваемых при передаче предпринимателю похищенного имущества. В ходе обысков у них было изъято большое количество запасных частей и комплектующих к МиГ-29, а также деньги.
Как сообщалось, 30 октября был опубликован закон о материальной ответственности военных.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram