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Под Львовом из воинской части украли запчасти к МиГ-29

Комментариев: 1
Злоумышленники пытались сбыть продукцию представителю коммерческой структуры.
Под Львовом из воинской части украли запчасти к МиГ-29
© ssu.gov.ua
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  • Из воинских частей были похищены комплектующие и запасные части к самолетам
  • Из воинских частей были похищены комплектующие и запасные части к самолетам
  • Из воинских частей были похищены комплектующие и запасные части к самолетам
Под Львовом из воинской части украли запчасти к МиГ-29
Из воинских частей были похищены комплектующие и запасные части к самолетам
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Во Львовской области в одной из воинских частей похитили комплектующие и запчасти к военным самолетам МиГ-29.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.

“Контрразведчики и следователи СБУ установили, что одной из воинских частей были похищены комплектующие и запасные части к самолетам МиГ-29 для продажи. Злоумышленники пытались сбыть продукцию представителю коммерческой структуры“, - говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали подозреваемых при передаче предпринимателю похищенного имущества. В ходе обысков у них было изъято большое количество запасных частей и комплектующих к МиГ-29, а также деньги.

Как сообщалось, 30 октября был опубликован закон о материальной ответственности военных.

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Теги: самолет, МиГ, запчасти, хищение, воинская часть, СБУ, Львов
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Комментариев (1)
tinkerrr    05.11.2019, 17:05
Оценка:  +1
tinkerrr
под львовом... военные... не может бути, не таки там люди. да и место не то
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