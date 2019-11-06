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"Я в шоке": Зеленский посетил завод Укроборонпром в Харькове

Комментариев: 9
По словам президента, в советские времена заводы строили около 900 танков в год. Текущие цифры на сейчас – 1 танк с 2009 года.
Президент с рабочей поездкой в Харькове
Президент с рабочей поездкой в Харькове
052

Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Харьков, а именно завод концерна Укроборнпром имени Малышева. Впечатления президента оказались неоднозначными.Об этом сообщает местный сайт 052.

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“Мы были на авиазаводе, на легендарном заводе Малышева... Вы знаете, я в шоке. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили. А в советские времена - 900 танков за год. Что происходит с нашими предприятиями?“ – подчеркнул он.

Зеленский спросил: Почему у вас везде так холодно?

Также президент прокомментировал проблемы низких заработных плат на предприятиях.

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“Долги по зарплатам до четырёх лет. На ХАЗе зарплата 3,5 тысяч. Как с такой зарплатой можно называть себя человеком? Зимой люди работали при нулевой температуре. Мы относимся к людям как к скоту, а потом от них что-то хотим. Я хочу со всем этим разобраться“, - подчеркнул президент.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский назначил советником американского юриста. Внештатным советником украинского президента стал американский юрист Эндрю Роман Мак.

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Теги: Владимир Зеленский, Харьков, Укроборонпром
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Комментариев (10)
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П    06.11.2019, 14:37
Оценка:  0
П
Соси х#й и не психуууй! Не о твоём Мордоре речь
Хулиганка*    06.11.2019, 14:17
Оценка:  +1
Хулиганка*
Зато порохоботы тут всем вливают в уши про армию которую создал Пэтро по стандартам НАТО... чета ржу...пусть проведут аудит, куда пошли деньги от сбора на войну с простых граждан
Krotol2    06.11.2019, 14:15
Оценка:  0
Krotol2
Свино патриотам приходит капут ))))))
zadneprohodchik    06.11.2019, 14:15
Оценка:  +2
zadneprohodchik
ты еще на антонова небыл, рошены все пописдили просто
Путин_xyйло    06.11.2019, 14:14
Оценка:  -1
Путин_xyйло
1 танк, говорите... А кто для Таиланда "Оплоты" делал?
PINKIPAU    06.11.2019, 14:11
Оценка:  +4
PINKIPAU
Нужно сотню танков Оплот заказать для украинской армии Володя, а лучше три сотни. Там, у еб анутого соседа 10000 Т-72, они потихоньку их модернизируют, но одних Джавелинов на них будет мало, нужны танки. И сражу все тебя уважать начнут. Корвет нужно достроить, а потом еще три.
Путин_xyйло    06.11.2019, 14:17
Оценка:  +1
Путин_xyйло
"уставшие от войны" не хотят "кормить" украинскую армию, они хотят облизывать рязанские берёзки!
Вячеслав    06.11.2019, 14:08
Оценка:  -1
Вячеслав
ПУТЛЕР КАПУТ И Х..ЙЛО и ты мудак ватный тоже!
VVTF2wtf_uebok    06.11.2019, 14:03
Оценка:  -7
VVTF2wtf_uebok
Свиномовные собаки как только п и з д е т ь ротом и мыть унитазы в Польше ничего больше не умеют))
П    06.11.2019, 14:39
Оценка:  0
П
Уебок ты.
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