"Я в шоке": Зеленский посетил завод Укроборонпром в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Харьков, а именно завод концерна Укроборнпром имени Малышева. Впечатления президента оказались неоднозначными.Об этом сообщает местный сайт 052.
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“Мы были на авиазаводе, на легендарном заводе Малышева... Вы знаете, я в шоке. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили. А в советские времена - 900 танков за год. Что происходит с нашими предприятиями?“ – подчеркнул он.
Зеленский спросил: Почему у вас везде так холодно?
Также президент прокомментировал проблемы низких заработных плат на предприятиях.
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“Долги по зарплатам до четырёх лет. На ХАЗе зарплата 3,5 тысяч. Как с такой зарплатой можно называть себя человеком? Зимой люди работали при нулевой температуре. Мы относимся к людям как к скоту, а потом от них что-то хотим. Я хочу со всем этим разобраться“, - подчеркнул президент.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский назначил советником американского юриста. Внештатным советником украинского президента стал американский юрист Эндрю Роман Мак.
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