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Надеюсь разведение закончится на границе Украины и России – Аваков

Комментариев: 6
Министр внутренних дел надеется, что в скором времени будет освобожден Донецк.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
mvs.gov.ua

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков надеется, что при следующем разведении сил на линии разграничения на Донбассе будет освобожден Донецк, а сам процесс разведения сил завершится на границе Украины и Российской Федерации. Такое заявление министр сделал в четверг в Золотом Луганской области, пишет Интерфакс-Украина.

Я надеюсь, что мир будет окончательным на всей территории страны. Надеюсь, что при следующем разведении войск нам освободят Донецк, и это разведение закончится на границе Украины и Российской Федерации, - сказал глава МВД.

Напомним, Хомчак заявил, что после разведения сил в Золотом обстрелов не было. Также глава Генштаба вместе с министром внутренних дел показал ситуацию на линии разграничения иностранным послам.

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Теги: Аваков, МВД, разведение сил на Донбассе, Золотое, Россия
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Комментариев (6)
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ira0957    07.11.2019, 18:40
Оценка:  +1
ira0957
Захарова назвала "золотыми словами" заявление Макрона о "смерти мозга НАТО"
WTF2wtf    07.11.2019, 19:07
Оценка:  -1
WTF2wtf
Да пох на эту танцующую курицу из властей оккупантов
VSHIVANKA    07.11.2019, 18:39
Оценка:  0
VSHIVANKA
ОН ДУРАК ИЛИ РОДИЛСЯ ТАК ?!
WTF2wtf    07.11.2019, 19:05
Оценка:  -1
WTF2wtf
Ты дебил по роду службы, быдлобот ольгинский на бюджете.
Ну а нацик по призванию?
WTF2wtf    07.11.2019, 19:07
Оценка:  -1
WTF2wtf
Срочно снимай юбку и продолжай нести свое инфоговно со своих мужских ников, упоротое трансвеститко из раши ...
Da-Gabon    07.11.2019, 18:35
Оценка:  +2
Da-Gabon
Кем освобожден?
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