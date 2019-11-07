Надеюсь разведение закончится на границе Украины и России – Аваков

Министр внутренних дел надеется, что в скором времени будет освобожден Донецк.

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков надеется, что при следующем разведении сил на линии разграничения на Донбассе будет освобожден Донецк, а сам процесс разведения сил завершится на границе Украины и Российской Федерации. Такое заявление министр сделал в четверг в Золотом Луганской области, пишет Интерфакс-Украина.

Я надеюсь, что мир будет окончательным на всей территории страны. Надеюсь, что при следующем разведении войск нам освободят Донецк, и это разведение закончится на границе Украины и Российской Федерации, - сказал глава МВД.

Напомним, Хомчак заявил, что после разведения сил в Золотом обстрелов не было. Также глава Генштаба вместе с министром внутренних дел показал ситуацию на линии разграничения иностранным послам.

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