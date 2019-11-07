Во Львове футбольные фанаты снова устроили массовую драку

На площади Рынок во Львове снова произошла драка футбольных фанатов. На месте происшествия присутствует полиция.

В центре Львова снова бьются футбольные фанаты, на месте происшествия присутствует полиция. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

"На площади Рынок Львов снова драка фанатов возле "Правды". Полиция присутствует, заведение в цепи полиции и спецбатальона ТОР. На 18:15 полиция присутствует, фаны только перекликаются. Много разбитого стекла под ногами", - отмечает он.

Накануне во Львове подрались сто футбольных фанатов. В массовой драке участвовали около ста человек из Украины, Франции и Германии. Двое полицейских, пытавшихся прекратить драку, получили травмы. Были задержаны 12 человек, из них восемь - иностранцы.

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