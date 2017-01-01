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Стало известно, когда пересчитают пенсии

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Министр финансов Оксана Маркарова пообещала, что в следующем году ситуация с пенсией улучшится.
Оксана Маркарова ожидает увеличение поступлений в Пенсионный фонд
Оксана Маркарова ожидает увеличение поступлений в Пенсионный фонд
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Перерасчет пенсии планируется провести с апреля месяца. Об этом вечером в пятницу, 8 ноября, сообщила министр финансов Оксана Маркарова в эфире одного из телеканалов.

По ее словам, в следующем году ситуация с пенсиями улучшится.

"Когда мы говорим о следующем годе - цифры гораздо лучше. Пенсия: перерасчет пенсии с апреля месяца планируемый. Мы это увидим. Трансферт из государственного бюджета в Пенсионный фонд существенно увеличен - 173 миллиарда. Это то, что бюджет помогает Пенсионному фонду", - заявила Маркарова.

Она также отметила, что рост минимальной пенсии означает увеличение платежей в Пенсионный фонд.

Напомним, несколькими днями ранее Зеленский поручил ввести е-пенсии до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что за год пенсия практически не изменилась. Почти половина пенсионеров в Украина получают выплаты на уровне 1500-2000 гривен в месяц.

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Теги: пенсия, пенсионный фонд, пенсии, Оксана Маркарова
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Источник: korrespondent.net

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