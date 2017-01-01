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Под Одессой туман стал причиной смерти рыбака

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Два рыболовных катера столкнулись на речке Глубокий Турунчук в Белгород-Днестровском районе.
Из-за тумана на реке под Одессой столкнулись два рыболовных катера
Из-за тумана на реке под Одессой столкнулись два рыболовных катера
od.npu.gov.ua

Правоохранители устанавливают обстоятельства столкновения двух рыболовных катеров. ЧП случилось 8 ноября вечером на речке Глубокий Турунчук в Белгород-Днестровском районе. В результате столкновения один рыбак погиб и еще один травмирован.

Сейчас на месте работают полицейские и медики. Предварительно установлено, что плавсредства столкнулись из-за ограниченной видимости в тумане и отсутствия осветительных огней на одном из судов.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта" Уголовного кодекса Украины.

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Теги: смерть, Одесса, столкновение, туман, катер
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Источник: korrespondent.net

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