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Сегодня у Петровского попытаются развести силы

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Повторная попытка разведения войск вблизи Богдановки и Петровского состоится в полдень.
На Донбассе вновь попытаются равзести войска
На Донбассе вновь попытаются равзести войска
Пресс-служба Минобороны

В субботу, 9 ноября, начнется разведение войск вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, которое перенесли с 8 ноября. Процесс отвода войск начнется в 12:00, сообщает в субботу, 9 ноября, УНН со ссылкой на начальника пресс-центра ОКП ОС Андрея Агеева.

Он отметил, что 8 ноября разведения не было, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Мартин) Сайдик перенес разведение на 9 ноября.

По словам Агеева, украинская сторона готова провести отвод в 12:00 в зеркальном отражении, синхронно с противником.

Как сообщалось, за минувшие сутки на Донбассе произошло 11 обстрелов сил ООС, ранен военный.

Напомним, в прошлый вторник начался отвод в Золотом, несмотря на заявления об обстрелах.

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Теги: донбасс, Перемирие на Донбассе, разведение сил на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    09.11.2019, 10:50
Оценка:  -2
Boxerogos
Бог вам в помощь.Эту гражданскую войну пора прекращать.
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