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В Житомирской области убили адвоката подозреваемых в деле Вороненкова

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В лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками.
Участники дела Вороненкова продолжают умирать
Участники дела Вороненкова продолжают умирать
Zik.ua
 
В Житомирской области убили адвоката подозреваемых по делу убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Святослава Пархоменко, сообщил адвокат Юрий Добош в Facebook.
 
"Как мне только что сообщили, в Житомирской области убит Святослава Пархоменко. Это адвокат с которым мы вместе защищаем Ярослава Тарасенко и Александра Лося по делу убийства бывшего депутата Вороненкова", - заявил он.
 
 
В Житомирской области полиция начала уголовное производство по факту убийства на охоте. В пресс-службе полиции области сообщили, что 10 ноября в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками. В результате смертельное огнестрельное ранение получил директор общественной организации Радомышльские охотники, еще одного человека с тяжелым ранением госпитализирован.
 
Пархоменко является директором организации Радомышльские охотники.
 
Напомним, что 25 октября произошла перестрелка в Харькове на улице Клочковской, в результате которой погиб один человек, еще один был госпитализирован. Погибший оказался свидетелем по делу убийства депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова Владимиром Борохом.
 
Как известно, Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года. В мае 2018 года прокуратура завершила досудебное расследование по факту убийства Вороненкова.
 
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Теги: Охота, убийство, адвокат, Житомирская область, Денис Вороненков, Убийство Вороненкова
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Источник: korrespondent.net

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