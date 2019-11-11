Сторонники УПЦ КП устроили акцию протеста в Киеве

Сторонники церкви устроили так называемый крестный ход с требованием отменить ее ликвидацию.

Сторонники УПЦ КП в понедельник, 11 ноября, проводят Крестный ход в Киеве в качестве акции протеста в знак непризнания ликвидации своей церкви, сообщает Страна.

Читай также: В Житомирской области верующие не поделили храм Как сообщается, около ста человек пройдут крестным ходом от Европейской площади до Кабинета Министров, Офиса президента, а затем в Апелляционный окружной суд.

“Томос, который мы получили от Константинопольского патриарха Варфоломея, это Томос о Митрополии, а не о Патриархии. Этот Томос делает нас зависимыми от Константинополя. Раньше мы были зависимыми от Москвы, а сейчас еще и от Константинополя. Поэтому 20 июня 2019 УПЦ КП собралась на Поместном соборе и было принято решение выйти из состава ПЦУ“, - заявил епископ Андрей, управляющий делами УПЦ КП.

По его словам, ПЦУ не имела права создавать ликвидационную комиссию так как это другая религиозная организация и юридическое лицо.

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“Но минкульт принял от ПЦУ документы о якобы нашей ликвидации, и запустил процесс ликвидации УПЦ КП, что теперь мы оспариваем в судах. Судьи не допускают наших защитников на суды ссылаясь на то, что нас должен представлять глава ликвидационной комиссии которая нас ликвидировала, но это же нонсенс. Мы хотим, чтобы о самоуправстве чиновников Минкульта и судей времен Порошенко узнал весь мир, и мы будем бороться за свои права“, - заявил представитель УПЦ КП.

Напомним, Элладская церковь официально начала общение с ПЦУ. Во время службы наряду с предстоятелями других поместных церквей теперь упоминают также имя Епифания.

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