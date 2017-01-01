Зеленский уволил Геруса и нашел ему замену

Зеленский освободил Геруса с должности своего представителя в Кабмине.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу энергетического комитета Верховной Рады от Слуги народа Андрея Геруса с должности своего представителя в Кабинете министров. Соответствующий указ №838/2019 появился на сайте главы государства.

К слову, Герус занимал эту должность с 22 мая этого года. Еще до победы Зеленского на президентской гонке, Герус был его советником в области энергетики.

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Замену Герусу в Офисе президента нашли оперативно. На сайте президента появился указ Зеленского о назначении на эту должность Алексея Перевезенцева. Перевезенцев - бывший госсекретарь Минэкономики, которые пришел на этот пост еще при Петре Порошенко. Он назначен вне штата.

Напомним, Зеленский уволил первого зама Баканова с военной службы. Президент уволил Владислава Бухарева с военной службы. Соответствующий указ был обнародован 8 ноября.

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