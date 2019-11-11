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На рынке в Харькове продают изготовленный в "ЛНР" торт "Шахтерский"

Комментариев: 3
Кондитерскую продукцию, привезенную с оккупированных территорий, заметили на Барабашовском рынке.
На рынке в Харькове продают изготовленный в "ЛНР" торт "Шахтерский"
© facebook.com
Фото 1/3
  • Товары с оккупированных территорий ОРДЛО можно приобрести во многих харьковских торговых точках
  • Товары с оккупированных территорий ОРДЛО можно приобрести во многих харьковских торговых точках
  • Товары с оккупированных территорий ОРДЛО можно приобрести во многих харьковских торговых точках
На рынке в Харькове продают изготовленный в "ЛНР" торт "Шахтерский"
Товары с оккупированных территорий ОРДЛО можно приобрести во многих харьковских торговых точках
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На Барабашовском рынке в Харькове местные жители обнаружили в продаже торт “Шахтерский“, который был изготовлен в оккупированном Луганске.

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Соответствующие фото опубликовал в соцсети пользователь Артур Бакинский в Facebook-группе “Родной Славянск“.

По его словам, торт он приобрел именно в Харькове.

“Сделано в ЛНР“, – написано на упаковке торта.

Как видно на снимках, торт с черносливом изготовили недавно, на оккупированной территории Украины. В частности адрес указан как: “ЛНР, г. Луганск, ул. Фрунзе, 116а“. А дата производства: 02.11.2019 г.

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Кроме того, в комментариях под фото пользователи соцсети отметили, что сладости и другие товары с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей можно приобрести во многих харьковских торговых точках.

Как сообщалось 12 августа, супермаркет в Киеве продавал дневники с картой Украины без Крыма.

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Теги: торт, "ЛНР", Харьков, оккупанты
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Комментариев (3)
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Путин_xyйло    11.11.2019, 11:29
Оценка:  0
Путин_xyйло
Так вот для чего мост в станице Луганской и "разведение" - контрабас таскать!
Света    11.11.2019, 11:10
Оценка:  0
Света
А что с такси в Киеве с новыми машинами донецкой регистрации?
Путин_xyйло    11.11.2019, 11:28
Оценка:  0
Путин_xyйло
Номера на машины дают по региону владельца или регистрации компании! АН - не только сам Донецк!
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