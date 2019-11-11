Москаль не будет извиняться перед Супрун за "е***тую"

Геннадий Москаль не жалеет, что применил к экс и о министра здравоохранения матерное слово.

Экс-глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль прокомментировал инцидент с экс и о министра здравоохранения Ульяной Супрун. Тогда он ее в сердцах обозвал матерным словом. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

По мнению Геннадия Москаля, в тот момент он не мог поступить иначе и мат был оправдан.

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“Меня упрекают, что надо было сказать мягче. А я говорю, что мягче уже было. [Она говорила, что] “Москаль завез контрабанду, нерастаможенную, вакцина просрочена, врачи и матери детей не хотят их брать“ и всякую прочую глупость. Как можно было на это ответить, когда вся область была накрыта…“, – рассказал он.

Она уже наделала столько глупостей, что их надо было потихоньку остановить. Или отрезать – подчеркнул он

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Напомним, после инцидента Гройсман потребовал от Москаля извиниться перед Супрун.

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