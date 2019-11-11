Герус не увидел связи между собственной отставкой и дракой с Ляшко

Герус опроверг "всякие сенсационно конспирологические версии".

Глава комитета ВР по энергетике и ЖКХ, нардеп от “Слуги народа“ Андрей Герус прокомментировал собственное увольнение. По его словам, “с конца августа он не посетил ни одно заседание Кабмина“. Об этом Герус написал на своей странице в Facebook.

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“С конца августа я не посетил ни одно заседание Кабмина, то есть де-факто уже более 2 месяцев не выполняю функций представителя президента в Кабмине (потому что выполняю функции депутата и председателя комитета)“ – написал он.

Герус прокомментировал собственное увольнение Скриншот

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“Думаю, никогда в истории Украины народный депутат-председатель комитета не выполнял таких функций представителя, потому что это нереально. Поэтому всякие сенсационно конспирологические версии, в том числе связанные инцидентом с (пока) дважды судимым безработным гражданином О.Ля., это действительно весело:)“ – продолжил он.

Напомним, Зеленский уволил Геруса и нашел ему замену.

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