Запорожский суд выпустил из СИЗО мужа, облившего жену кипятком

У пары двое маленьких детей четырех и шести лет.

Запорожский суд выпустил из следственного изолятора Дмитрия Межебицкого, который покалечил свою жену, облив кипятком ее лицо и тело.

Об этом сообщает местное издание 061.ua .

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Заседание состоялось 8 октября. На нем суд решил не продлевать подозреваемому меру пресечения в виде ареста и отпустил под круглосуточный домашний арест. Прокурор уже подал апелляцию на такое решение. Ее рассмотрение назначено на среду, 16 октября.

Известно, что пострадавшая 25-летняя Анастасия Шаповалова прошла курс лечения и реабилитации. Несколько дней назад девушка вернулась в Запорожье к детям.

Напомним, мужчина вылил несколько литров кипятка на свою спящую супругу в Запорожье. Ужасный инцидент произошел после того, как супруги поругались. Девушка легла спать и проснулась она от того, что муж заливал кипяток ей в рот, а затем на лицо. Пострадавшая попыталась убежать, но он схватил ее за волосы, и облил кипятком снова.

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