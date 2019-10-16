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Запорожский суд выпустил из СИЗО мужа, облившего жену кипятком

Комментариев: 1
У пары двое маленьких детей четырех и шести лет.
Мужчина лил кипяток прямо в рот собственной жене
Мужчина лил кипяток прямо в рот собственной жене
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Запорожский суд выпустил из следственного изолятора Дмитрия Межебицкого, который покалечил свою жену, облив кипятком ее лицо и тело.

Об этом сообщает местное издание 061.ua.

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Заседание состоялось 8 октября. На нем суд решил не продлевать подозреваемому меру пресечения в виде ареста и отпустил под круглосуточный домашний арест. Прокурор уже подал апелляцию на такое решение. Ее рассмотрение назначено на среду, 16 октября.

Известно, что пострадавшая 25-летняя Анастасия Шаповалова прошла курс лечения и реабилитации. Несколько дней назад девушка вернулась в Запорожье к детям.

Напомним, мужчина вылил несколько литров кипятка на свою спящую супругу в Запорожье. Ужасный инцидент произошел после того, как супруги поругались. Девушка легла спать и проснулась она от того, что муж заливал кипяток ей в рот, а затем на лицо. Пострадавшая попыталась убежать, но он схватил ее за волосы, и облил кипятком снова.

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Теги: кипяток, муж, жена, Запорожье, ожог, СИЗО, суд
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Комментариев (1)
Люблю_Украину    16.10.2019, 14:33
Оценка:  -1
Люблю_Украину
Да что ж за нация такая? были же нормальные украинцы, как большинство превратилось в озверевших зомби-мутантов? Кто считает что можно поливать жену кипятком, пусть минусует!
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