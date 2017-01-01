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Киев приветствовал одобрение резолюции по Крыму

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МИД Украины поблагодарил страны, поддержавшие обновленный документ на Третьем комитете Генассамблеи ООН.
МИД Украины благодарен странам, которые поддержали проект резолюции
МИД Украины благодарен странам, которые поддержали проект резолюции
Корреспондент.net
 
Министерство иностранных дел Украины приветствовало одобрение Третьим комитетом 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обновленной и усиленной резолюции Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина. Об этом говорится в комментарии МИД, опубликованном 14 ноября. 

В ведомстве подчеркнули, что "документ является важным элементом политики деоккупации временно оккупированных территорий Украины".

"Украина благодарна странам, которые поддержали проект резолюции на заседании Третьего комитета, и призывает все государства-члены ООН поддержать резолюцию во время голосования на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН", - отмечается в сообщении министерства.
 
Напомним, 14 ноября Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал проект обновленной резолюции по Крыму. В документе впервые относительно полуострова применено определение "агрессия".
 
Резолюция вступит в силу после ее принятия Генассамблеей ООН.
 

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Теги: Права человека, ООН, Крым, МИД Украины, Генассамблея ООН, резолюция
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Источник: korrespondent.net

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