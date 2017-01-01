Киев приветствовал одобрение резолюции по Крыму

МИД Украины поблагодарил страны, поддержавшие обновленный документ на Третьем комитете Генассамблеи ООН.

Министерство иностранных дел Украины приветствовало одобрение Третьим комитетом 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обновленной и усиленной резолюции Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина. Об этом говорится в комментарии МИД, опубликованном 14 ноября.

В ведомстве подчеркнули, что "документ является важным элементом политики деоккупации временно оккупированных территорий Украины".

"Украина благодарна странам, которые поддержали проект резолюции на заседании Третьего комитета, и призывает все государства-члены ООН поддержать резолюцию во время голосования на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН", - отмечается в сообщении министерства.

Напомним, 14 ноября Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал проект обновленной резолюции по Крыму . В документе впервые относительно полуострова применено определение "агрессия".

Резолюция вступит в силу после ее принятия Генассамблеей ООН.

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