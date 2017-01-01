В Раде замечены очередные кнопкодавы

Общественное движение Чесно опубликовало имена очередных кнопкодавов в Верховной Раде.

В кнопкодавстве были замечены народные депутаты из фракции Оппозиционная платформа - За жизнь - Николай Скорик и Александр Пономарев. Также под подозрением оказались закарпатские мажоритарщики Валерий Лунченко и Василий Петевка. Об этом сообщает общественное движение Чесно.

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В четверг, 14 ноября, было зафиксировано три факта кнопкодавства. Нарушения состоялись во время голосования по предложению Дмитрия Разумкова пригласить 15 ноября в сессионный зал детей и предоставить им слово для пятиминутного выступления в рамках инициативы ЮНИСЕФ.

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Напомним, 29 октября парламент принял в первом чтении проект закона о введении для депутатов уголовной ответственности за кнопкодавство. Автор законопроекта Руслан Стефанчук предложил наказывать нарушителей штрафами в размере от 51 до 85 тыс грн.

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