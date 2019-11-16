Член молодежной сборной Украины по боксу погибла под поездом

Девушка переходила колеи в наушниках и не услышала приближающегося состава. Сегодня состоялась церемония прощания.

Член Национальной молодежной сборной Украины по боксу Амина Булах погибла под колесами поезда в Киевской области. Сегодня состоялась церемония прощания с погибшей, сообщает Захид.net.

Несчастный случай произошел еще в четверг, 14 ноября. В полиции сообщали о погибшей 18-летней жительнице села Тарасовка Киево-Святошинского района, которая поздно вечером вышла из аптеки и направилась домой через железнодорожный переезд, находясь в наушниках. Девушка не услышала приближения поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова. Она погибла на месте.

Сегодня стало известно, что погибшая – чемпионка Украины по боксу Амина Булах. В сентябре этого года она выиграла бронзу молодежного чемпионата Европы в Софии.

Прощание прошло в субботу, 16 ноября, на родине спортсменки в Кропивницком.

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