Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина получила безвиз с тихоокеанским государством

Комментариев: 1
Украинцы и граждане островов смогут передвигаться транзитом и находиться без виз на территории государства на протяжении срока, который не превышает 90 дней в течение 180 дней.
Тихоокеанский регион ассоциируют с США
Тихоокеанский регион ассоциируют с США
 
Украина вводит безвизовый режим с тихоокеанским государством Микронезии, Маршалловы острова, о чем сообщил в Telegram-канале министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
 
Правительство приняло решение 15 ноября.
 
После подписания документа украинцы и граждане островов смогут передвигаться транзитом и находиться без виз на территории государства на протяжении срока, который не превышает 90 дней в течение 180 дней.
 
В 2018 году Украина и Маршалловы острова продолжали работу над упрощением режима поездок для граждан.В частности, 25 сентября 2018 года во время 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министры иностранных дел Украины и Маршалловых островов Павел Климкин и Джон Силк провели встречу.
 
В  сентябре текущего года  для украинцев для безвизового посещения стали открытыми Эквадор (Латинская Америка), Гренада и Колумбия. Соответствующие соглашения с представителями этих государств подписал министр иностранных дел Вадим Пристайко. А вот за долгосрочные визы в Эстонию гражданы Украины теперь вынуждены будут платить. Начиная с 2010 года за визу на срок от 90 дней государственные пошлины украинцы не уплачивали.
 
Напомним, Украина и Монголия подписали соглашение о взаимной отмене виз. Подписан документ 8 ноября.
 
Ранее сообщалось, что  с 13 ноября вступил в силу безвиз Украины с Доминиканой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Кабмин Украины, правительство, безвизовый режим, Дмитрий Дубилет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
bertal    16.11.2019, 21:49
Оценка:  0
bertal
Теперь мы не будем тратить 20 баксов на визу туда))) для кого этот безвиз, для нас или для них?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь