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Отопление в Новом Роздоле до сих пор не включили

Комментариев: 6
Люди до сих пор без отопления, электросети перегружены и без света остаются целые районы, под угрозой водоснабжение.
В Новом Роздоле Львовской области до сих пор нет отопления
В Новом Роздоле Львовской области до сих пор нет отопления
Ракурс

В Новом Роздоле во Львовской области до сих пор не включили отопление. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза в воскресенье, 17 ноября.

В Нафтогазе назвали критической ситуацию на Новороздольской ТЭЦ, из-за прошлогодней аварии на которой жители города до сих пор без отопления.

"Ситуация на предприятии и в городе критическая. Люди до сих пор без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы. Под угрозой поставка воды в один из районов города", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Нафтогазе напомнили об аварии, которая произошла прошлой зимой на теплоэлектростанции. Ее связывают с небрежностью предыдущего управляющего.

"Сейчас мы работаем не только над тем, чтобы максимально быстро проверить техническое состояние инфраструктуры и запустить ТЭЦ Нового Роздола и Новояворовска, но и о том, чтобы вернуть специалистов… Люди не получали зарплату от прошлого управляющего Гарант Энерго М в течение пяти месяцев. Мы понимаем, что часть людей вынужденно уволилась, чтобы получить право на помощь от государства и хоть как-то кормить свои семьи. Эти люди получат право вернуться, о чем мы завтра и поговорим", - отметили в компании.

Напомним, что ранее городской голова Нового Роздола во Львовской области и его заместитель подали в отставку из-за критической ситуации с началом отопительного сезона.

Позже стало известно, что Львовская ОГА объявила чрезвычайную техногенную ситуацию в связи со срывом отопительного сезона в Новом Роздоле.

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Теги: Нафтогаз, отопление, Тепло
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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VSHIVANKA    17.11.2019, 19:33
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЗАЧЕМ ЭУРОПЭЙЦЯМ ОТОПЛЕНИЕ ?!
ВЕДЬ СОГРЕТЬСЯ МОЖНО ВО ВРЕМЯ СКАЧЕК , А ЧАЙНИК ВСКИПЯТИТЬ НА ГОРЯЩЕЙ ПОКРЫШКЕ !!!
СУГС. !!!
Брюква_и_Клюква    17.11.2019, 20:03
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
У 23% Ваших соотечественников, друг мой Вшивый Ванька, нет канализации. Когда Вы, наконец, будете бороться за свое счастье, а не за чужое?
Anvla    17.11.2019, 19:28
Оценка:  0
Anvla
В Київі ще не всюди включили, але це табу, не освітлюється...
Nesdeshniy    17.11.2019, 19:52
Оценка:  -1
Nesdeshniy
В Куеве....
Брюква_и_Клюква    17.11.2019, 20:05
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Как там Ваш подвал, мой нынистриманий иностранный друг? Не протекает? Валежника насобирали достаточно? А то после 1 января придется за него платить.
Nesdeshniy    17.11.2019, 20:11
Оценка:  0
Nesdeshniy
Вы, сударыня, мне не друг, а место имения, у нас тут в Симферополе, представьте есть газ и автономное отопление, подвал сухой и в нем закатки с молодым вином, хотя для вас другой подвал отведен.....
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