На Львовщине полицейским дали премию за отказ от взятки

Руководство львовской полиции посчитало, что отказ от взяток следует поощрять.

На Львовщине копов премировали за отказ от взятки facebook МВД

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Львовские полицейские получат премию за то, что отказались от взятки. Об этом рассказал львовский активист Святослав Литинский на своей странице в сети Facebook.

Сообщается, что в конце октября полицейские во время исполнения служебных обязанностей получили предложение неправомерной выгоды за непривлечение к ответственности нетрезвого водителя. Копы отказались от предложенной взятки и вызвали следственно-оперативную группу.

Полицейские не взяли взятку. Написал с просьбой о благодарности им. Получил ответ - объявлена благодарность, направлены на премирование, - написал активист.

Фейсбук С.Литинского

Напомним, на Одесчине полицейское авто загорелось на ходу. По счастливой случайности никто не пострадал: все находившиеся в салоне авто, успели вовремя выбраться.

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