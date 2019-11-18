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На Львовщине полицейским дали премию за отказ от взятки

Комментариев: 2
Руководство львовской полиции посчитало, что отказ от взяток следует поощрять.
На Львовщине копов премировали за отказ от взятки
На Львовщине копов премировали за отказ от взятки
facebook МВД

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Львовские полицейские получат премию за то, что отказались от взятки. Об этом рассказал львовский активист Святослав Литинский на своей странице в сети Facebook.

Сообщается, что в конце октября полицейские во время исполнения служебных обязанностей получили предложение неправомерной выгоды за непривлечение к ответственности нетрезвого водителя. Копы отказались от предложенной взятки и вызвали следственно-оперативную группу.

Полицейские не взяли взятку. Написал с просьбой о благодарности им. Получил ответ - объявлена благодарность, направлены на премирование, - написал активист.

Фейсбук С.Литинского

Напомним, на Одесчине полицейское авто загорелось на ходу. По счастливой случайности никто не пострадал: все находившиеся в салоне авто, успели вовремя выбраться.

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Теги: взятка, коррупция, пьяный водитель, полиция, Львовская область
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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    18.11.2019, 12:15
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Да, да, судьям, прокурорам и прочим так зарплаты задрали, что мама не горюй. Иначе, мол, они взятки будут брать. Странная логика какая-то, извращенная. А мне кажется, денег много не бывает, они просто планку этой самой мзды поднимут и все дела...
Sancho-s    18.11.2019, 11:59
Оценка:  +1
Sancho-s
Слышал, что водители дают им премию прямо на месте
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