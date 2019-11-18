На Львовщине полицейским дали премию за отказ от взятки
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Львовские полицейские получат премию за то, что отказались от взятки. Об этом рассказал львовский активист Святослав Литинский на своей странице в сети Facebook.
Сообщается, что в конце октября полицейские во время исполнения служебных обязанностей получили предложение неправомерной выгоды за непривлечение к ответственности нетрезвого водителя. Копы отказались от предложенной взятки и вызвали следственно-оперативную группу.
Полицейские не взяли взятку. Написал с просьбой о благодарности им. Получил ответ - объявлена благодарность, направлены на премирование, - написал активист.
Напомним, на Одесчине полицейское авто загорелось на ходу. По счастливой случайности никто не пострадал: все находившиеся в салоне авто, успели вовремя выбраться.
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