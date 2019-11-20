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Зеленский - детям в Раде: Уже пора менять этих депутатов

Комментариев: 2
Президент сделал неоднозначное заявление.
Зеленский поговорил с детьми
Зеленский поговорил с детьми
zeteam

Сегодня, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие во Всеукраинском форуме "Украина растет вместе со мной". Об этом передает ТСН.

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В рамках этого форума в парламент наведались дети, которые имели возможность пообщаться с президентом и первой леди.

На детском утреннике в парламенте Владимир Зеленский пошутил, или нет, что “уже нужно менять этих депутатов”.

Страна должна быть такой, какой вы являетесь - свежая, something fresh. Что-то новое, что-то очень интересное... Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы к Верховной Раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих (депутатов, - ред.), - сказал президент.

Напомним, Зеленский пояснил, почему не побрился. Президент побреется, когда РФ вернет корабли.

 

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Теги: Зеленский, Рада, форум, дети, депутаты
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Комментариев (2)
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Путин_xyйло    20.11.2019, 11:09
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Для чего комики морщат узкий лоб?
Для чего блондинки красят корни волос в черный?
ВосставшийИзБана    20.11.2019, 11:00
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Так может начнем с президента?
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