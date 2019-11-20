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Украина потребует от РФ более миллиарда компенсации за имущество в Крыму

Комментариев: 7
Администрация морпортов Украины потребует от России 1,2 гривен компенсации за порты в Крыму.
Керченский морской рыбный порт
Керченский морской рыбный порт
crimeaports

Администрация морских портов Украины готовит требование к правительству России о выплате более 1,24 миллиарда гривен компенсации убытков, понесенных вследствие временной оккупации территории АР Крым. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

"Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма, составляет более 1,24 млрд грн.

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Это уже второй путь, который АМПУ использует, чтобы получить компенсацию за убытки, понесенные в Крыму. Ранее госпредприятие подавало исчерпывающую информацию о собственных активах на полуострове Министерству юстиции Украины, которое подавало общий иск в Европейский суд по правам человека", - говорится в сообщении.

"На этот раз мы используем положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Первый шаг - это направление требований по компенсации убытков непосредственно в правительство РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж", - подчеркнул руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Соответствующее письменное обращение к правительству РФ планируют направить до конца 2019 года.

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Отмечается, что интересы АМПУ в споре с Россией будет представлять юридическая компания Covington&BurlingLLP, которая имеет опыт защиты интересов субъектов хозяйствования в международных публично-правовых арбитражных институтах.

По данным АМПУ, с 2014 года судоходство в Азовском море сократилась более чем в два раза, а порты потеряли почти половину грузов. Украинские морские порты недополучили около 6 млрд грн дохода.

Ранее заместитель главы МИД Елена Зеркаль сообщила, что Украина потребует компенсацию у РФ за Донбасс и Крым.

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, Крым, компенсация, порт, аннексия Крыма
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Комментариев (10)
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Nesdeshniy    20.11.2019, 15:23
Оценка:  0
Nesdeshniy
"Свадьба в Малиновке" - "бери все, я еще нарисую"..))))
asfd0    20.11.2019, 15:20
Оценка:  0
asfd0
Одной купюрой устроит? ))))))))))
Russian-Troll    20.11.2019, 15:17
Оценка:  +1
Russian-Troll
Требуйте сексильон или квадрильон, на худой конец. Так звучит круче.
WTF2wtf    20.11.2019, 15:21
Оценка:  -2
WTF2wtf
Круче звучит дебильная хeрня про ихтамнет и танки из шахт ... но хавают же молча и такое, дебилы путинские
VSHIVANKA    20.11.2019, 15:14
Оценка:  +2
VSHIVANKA
НЫТИКИ , ЯБЕДЫ , ПОПРОШАЙКИ , ТЕРПИЛЫ......)))
WTF2wtf    20.11.2019, 15:16
Оценка:  -3
WTF2wtf
Трансвсетит на бюджете оккупантов,
нах скачи
Nesdeshniy    20.11.2019, 15:11
Оценка:  -2
Nesdeshniy
Ничего украинского в Крыму не было отродясь, все советское, а так как на украине декоммунизация, то окраина должна еще и приплатить.....
WTF2wtf    20.11.2019, 15:14
Оценка:  -3
WTF2wtf
Упоротый нацист, воевавший против Украины, тупо накидывает говна в комментах ...
WTF2wtf    20.11.2019, 15:15
Оценка:  -2
WTF2wtf
Для начала не мешало бы российским оккупантам вернуть хотя бы захваченные газодобывающие платформы, купленные за счет украинского бюджета (всем известные "вышки Бойко" ) ... это только для начала.
zheka-yakob    20.11.2019, 14:56
Оценка:  -1
zheka-yakob
И получит как всегда....от мертвого осла уши))))
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