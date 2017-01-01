Все больше украинцев оформляют субсидии

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в октябре 2019 года уменьшился по сравнением с соответствующим периодом 2018 года.

Субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в октябре 2019 года получали 2424,7 тыс. домохозяйств, говорится на сайте Государственной службы статистики.

Ранее Госстат сообщал о том, что в январе 2019 года субсидии получали 3649,0 тыс. домохозяйств, в феврале - 3735,1 тыс., в марте - 3897,6 тыс.., в апреле 4033,8 тыс., в мае - 1511,7 тыс., в июне - 2061,1 тыс., июле - 2221,7 тыс., в августе 2274,0 тыс., в сентябре - 2335,8 тыс.

По данным статистического ведомства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в октябре 2019 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 8,7% и составил в 492,1 грн.

В январе-октябре 2019 года за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 3706,4 тыс. домохозяйств, что на 39,3% меньше, чем в январе-октябре 2018 года. За это время назначены субсидии 4655,0 т тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2018 годом количество таких домохозяйств увеличилось на 20,4%.

Напомним, с 1 октября в Украине изменился механизм выплаты субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно изменениям, теперь получатель субсидии сможет самостоятельно выбирать, куда будут перечисляться средства: один из уполномоченных банков или выплатные объекты Укрпочты (кассы в отделениях или доставка почтальоном до дома).

Ранее Ощадбанк был единственным учреждением, куда перечислялись субсидии. Теперь получатель пособия может выбрать другой банк (для смены банка нужно подать соответствующее заявление в орган социальной защиты). Кроме того, местная власть получила больше возможностей для регулирования выплат субсидий.

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