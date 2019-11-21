После стычки с Зеленским Тимошенко снова заплела косу
Глава партии Батькивщына Юлия Тимошенко после публичной перепалки с президентом Владимиром Зеленским снова вернулась к прежнему образу. Нардеп вновь заплела косу.
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Фото со старым "революционным" образом было сделано сегодня, 21 ноября, во время встречи Тимошенко с новоизбранным президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен.
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Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Тимошенко приносила списки людей для назначения на “сладкие“ места. В ответ Юлия Тимошенко написала: "Ждем на корпоративах… Можно со своим пианино."
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