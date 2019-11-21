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После стычки с Зеленским Тимошенко снова заплела косу

Комментариев: 5
Юлия Тимошенко вновь вернулась к прежнему образу.
Юлия Тимошенко вернулась к старому образу
Юлия Тимошенко вернулась к старому образу
БЮТ

Глава партии Батькивщына Юлия Тимошенко после публичной перепалки с президентом Владимиром Зеленским снова вернулась к прежнему образу. Нардеп вновь заплела косу.

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Фото со старым "революционным" образом было сделано сегодня, 21 ноября, во время встречи Тимошенко с новоизбранным президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен.

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Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Тимошенко приносила списки людей для назначения на “сладкие“ места. В ответ Юлия Тимошенко написала: "Ждем на корпоративах… Можно со своим пианино."

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Теги: Юлия Тимошенко, коса
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Комментариев (5)
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ЗаУкраїну    21.11.2019, 15:41
Оценка:  0
ЗаУкраїну
Всегда поражался мимикрии жи.дов. Могут под любую нацию замаскироваться..))
ВосставшийИзБана    21.11.2019, 15:31
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А рожу зачем накачала?
Кайдаш    21.11.2019, 15:32
Оценка:  -1
Кайдаш
Чтобы на путена быть похожей )))
Кайдаш    21.11.2019, 15:33
Оценка:  -1
Кайдаш
Может, у неё после вчерашнего запоя такая рожа...
ВыВсеВрети    21.11.2019, 15:27
Оценка:  0
ВыВсеВрети
да, прикольная перепалка!...))))))
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