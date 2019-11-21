Найем стал замглавы Укроборонпрома
Экс-нардеп Мустафа Найем занял должность замглавы Укроборонпрома Айвараса Абромавичуса. Об этом он заявил на брифинге.
Да, действительно я там сейчас работаю. Заместитель генерального директора, - подчеркнул он
Найем вспомнил предыдущую деятельность и объяснил, почему выбрал этот концерн.
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“Я был журналистом, был депутатом, был общественным деятелем... Но я скажу одну вещь: титаническую работу в этой стране делает исполнительная власть, просто титаническую... Когда вы смотрите на государственную машину, там точно есть плохие и точно есть хорошие. Есть два выхода. Сказать: все хорошие, выходите оттуда, ничего там не произойдет. И есть второй путь - поддержать тех, кто что-то делает“ – подчеркнул он.
Смотрите видео с 19-й минуты
Ранее сообщалось о том, что Найем выиграл суд у адвоката Януковича.
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