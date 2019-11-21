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Найем стал замглавы Укроборонпрома

Комментариев: 3
Бывший нардеп хочет превратить концерн в сильный бизнес.
Экс-нардеп Мустафа Найем
Экс-нардеп Мустафа Найем
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Экс-нардеп Мустафа Найем занял должность замглавы Укроборонпрома Айвараса Абромавичуса. Об этом он заявил на брифинге.

Да, действительно я там сейчас работаю. Заместитель генерального директора, - подчеркнул он

Найем вспомнил предыдущую деятельность и объяснил, почему выбрал этот концерн.

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“Я был журналистом, был депутатом, был общественным деятелем... Но я скажу одну вещь: титаническую работу в этой стране делает исполнительная власть, просто титаническую... Когда вы смотрите на государственную машину, там точно есть плохие и точно есть хорошие. Есть два выхода. Сказать: все хорошие, выходите оттуда, ничего там не произойдет. И есть второй путь - поддержать тех, кто что-то делает“ – подчеркнул он.

Смотрите видео с 19-й минуты

Ранее сообщалось о том, что Найем выиграл суд у адвоката Януковича.

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Теги: Мустафа Найем, Укроборонпром
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Комментариев (3)
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Орест_Пiхва    21.11.2019, 16:57
Оценка:  0
Орест_Пiхва
ненуэтописдец. зашквар за зашкваром
vanquish70    21.11.2019, 16:53
Оценка:  +1
vanquish70
Бизнесмен ... млять !
DARTOV    21.11.2019, 16:42
Оценка:  +1
DARTOV
Душмана таки пристроили. И как оно сделает сильным этот бизнес. если туда поставили абрамяучускаса? Это же полное америкасовское чмо, поставленное контролировать и качать бабло уж точно не для Украины. А потом нам типа помощи будут давать паря десятков лямов наворуя при этом миллиарды.
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