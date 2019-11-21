Разумков: Расследование расстрела Майдана не будет прекращено

Дмитрий Разумков выступил в Мариуполе в годовщину Евромайдана и заверил, что расследования преступлений против участников протестов не будут прекращены.

Разумков уверяет, что расследование преступлений Майдана не "поставят на паузу"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что расследования преступлений против участников Евромайдана очень важны и не будут прекращены. Об этом он сказал во время официального визита в Мариуполь, сообщает пресс-служба Департамента информационной и внутренней политики Донецкой ОГА в четверг, 21 ноября.

"Расследования преступлений против участников Революции Достоинства - важны и не будут прекращены", - заявил Разумков.

Напомним, что ранее в ГПУ начали расследование потери материалов дел Майдана. Также в ГПУ сообщили о создании инвентаризационной комиссии, которую возглавил заместитель Генерального прокурора Виктор Чумак.

Также сообщалось, что под Офисом президента требовали не допустить развала дела Майдана. Участники митинга обратились к президенту Зеленскому и генпрокурору Рябошапке с просьбой принять меры для того, чтобы расследования по Майдану продолжились.

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