Коррупционера задержали сотрудники ГБР.

На Волыни взяточник пытался выкинуть в мусор $3 тысячи

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На Волыни взяточник пытался выкинуть в мусор $3 тысячи

Следователи Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного отдела мониторинга и зонального контроля Волынского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины во время получения им 3 тыс. долларов взятки.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По предварительной информации, правоохранитель требовал и получил от гражданина, который работает фрилансером в сфере IT, взятку, за которую обещал не сообщать в подразделения полиции по борьбе с киберпреступностью о якобы противоправной деятельности потерпевшего, которая заключалась в распространении вирусных программ.

В настоящее время правоохранителя задержали. Решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Как сообщалось 3 ноября, ГБР подозревает в мошенничестве работника СБУ и экс-полицейского.

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