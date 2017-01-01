В Краматорске на взятке поймали двух полицейских

ГБР поймало на взятке двух копов.

В Краматорске сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух полицейских, которые за взятку обещали мужчине избежать ответственности за хранение наркотиков.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Уточняется, что на взятке разоблачили следователя и оперуполномоченного криминальной полиции Краматорского ОП ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

По предварительной информации, 12 ноября двое полицейских требовали от местного жителя 50 тысяч гривен за непривлечение его к уголовной ответственности за незаконное изготовление и хранение наркотиков (ст. 309 УК Украины).

16 ноября злоумышленники получили на карту вторую часть взятки в размере 20 тысяч гривен. После этого был задержан следователь. 18 ноября сотрудники ГБР задержали оперуполномоченного криминальной полиции. В ходе обысков по месту проживания и в автомобилях фигурантов обнаружено и изъято банковскую карту и мобильные телефоны.

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Сообщается, что следователю уже сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) УК Украины.

Решается вопрос о подозрении второму участнику преступления и избрании меры пресечения для фигурантов дела.

Напомним, на Львовщине полицейским дали премию за отказ от взятки. Руководство львовской полиции посчитало, что отказ от взяток следует поощрять.

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