Мэр Одессы попал в больницу: его прооперировали

Городской голова был доставлен в медучреждение 21 ноября. Диагноз Труханова врачи не раскрывают.

Мэра Одессы Геннадия Труханова госпитализировали в больницу, и он перенес операцию. Об этом сообщает Думская со ссылкой на комментарий пресс-службы горсовета.

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Отмечается, что городской голова был доставлен в медучреждение 21 ноября. Диагноз врачи не раскрывают. Известно лишь, что оперировали городского голову в городской одесской клинике.

"Больница не частная", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в июле суд Одессы вынес оправдательный приговор Труханову и другим чиновникам Одесского горсовета по делу о финансовых махинациях при покупке зданий завода Краян.

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