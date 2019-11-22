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Мэр Одессы попал в больницу: его прооперировали

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Городской голова был доставлен в медучреждение 21 ноября. Диагноз Труханова врачи не раскрывают.
Диагноз врачи не раскрывают
Диагноз врачи не раскрывают
Геннадий Труханов / Facebook

Мэра Одессы Геннадия Труханова госпитализировали в больницу, и он перенес операцию. Об этом сообщает Думская со ссылкой на комментарий пресс-службы горсовета.

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Отмечается, что городской голова был доставлен в медучреждение 21 ноября. Диагноз врачи не раскрывают. Известно лишь, что оперировали городского голову в городской одесской клинике. 

"Больница не частная", - отметили в пресс-службе. 

Напомним, в июле суд Одессы вынес оправдательный приговор Труханову и другим чиновникам Одесского горсовета по делу о финансовых махинациях при покупке зданий завода Краян. 

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Теги: операция, Одесса, мэр, госпитализация, Труханов
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Комментариев (1)
Carelessangel    22.11.2019, 15:38
Оценка:  +1
Carelessangel
начал косить ПИ ДО р
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