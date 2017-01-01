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Стало известно состояние моряков из перевернувшегося танкера в Одессе

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У двух моряков зафиксировано переохлаждение .
Стало известно состояние моряков из перевернувшегося танкера в Одессе
© Думская
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Стало известно состояние моряков из перевернувшегося танкера в Одессе
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Стало известно состояние здоровья всех членов экипажа танкера Делфи, который потерпел крушение сегодня у берегов Одессы. У двух мужчин зафиксировано переохлаждение. Об этом сообщил и о директора департамента здравоохранения Одесской ОГА Игорь Гинжул, пишет УНН.

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“В результате чрезвычайной ситуации автомобилями экстренной медицинской помощи были эвакуированы три человека. В эвакуации участвовали три бригады экстренной медицинской помощи“, - отметил Гинжул.

  • Первый пострадавший

22-летний житель города Измаил был госпитализирован в Одесскую областную клиническую больницу. Он отказался одновременно от госпитализации, диагностической и квартирных обследований.

  • Второй пострадавший

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39-летний Михайленко Константин Викторович, 39 лет. Житель города Херсон. Передан бригаде ЭМЦ в 14:10, диагноз - переохлаждение, состояние - средней тяжести. Прибыл в городскую клиническую больницу №1 в 14:45. Диагноз: общее переохлаждение, острый трахиобронхит.

  • Третий пострадавший

59-летний Слимко Анатолий, житель города Одесса. Передан бригаде ЭМЦ в 14:50. Диагноз - общее переохлаждение, состояние - средней тяжести. Госпитализация в городскую клиническую больницу №11 в 15:15. Диагноз -  общее переохлаждение.

  • Смотри также - Как проходила эвакуация с танкера Делфи:

Ранее сообщалось о том, что была проведена эвакуация из перевернувшегося танкера у берегов Одессы. Всех членов экипажа успешно эвакуировали.

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Теги: танкер, делфи, Одесса, моряки
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