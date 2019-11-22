Крушение танкера: в море вытекли нефтепродукты

Концентрация нефтепродуктов в районе аварии судна превышает норму в 53 раза. Ситуацию мониторят экоинспекторы.

Уровень содержания нефтепродуктов в море возле места аварии танкера в Одессе в 53 раза превышает норму. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщил в Facebook исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Егор Фирсов.

"Сегодня возле Одессы сел на мель танкер Делфи (под флагом Молдовы). Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Крымско - Черноморского округа осуществлен выезд и проведен отбор проб вод на месте нахождения подтопленного танкера и передан в отдел инструментально-лабораторного контроля Инспекции. В результате, установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза на месте аварии", - написал Фирсов.

Также он отметил, что проводится постоянный мониторинг места загрязнения, госинспекторы находятся на месте происшествия.

"Представители Государственной экологической инспекции в соответствии с законом и процедурами рассчитают ущерб, нанесенный окружающей среде, с последующим обращением с претензией о возмещении нанесенного ущерба. Сейчас Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Крымско - Черноморского округа вместе с представителями АМПУ проводится повторное обследование места аварийного события и повторный отбор проб в связи с появлением пятен маслянистого состава", - добавил Фирсов.

Как сообщалось, что под Одессой терпит бедствие танкер. В Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло судно Делфи под флагом Молдовы.

В ходе спецоперации спасатели эвакуировали трех членов экипажа с перевернувшегося танкера.

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