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В Днепре окровавленный парень потерял сознание в троллейбусе, а позже умер

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Подробности происшествия устанавливают правоохранители. По предварительным данным, раненый парень был под действием наркотиков.
В Днепре произошел инцидент в троллейбусе
В Днепре произошел инцидент в троллейбусе
facebook.com/dneproperatyvnyi
 
В Днепре вечером 22 ноября в троллейбус 20-го маршрута зашел окровавленный парень и потерял там сознание. Об этом сообщает Днепр оперативный в Facebook.
 
Отмечается, что в связи с инцидентом транспорт остановили, а на место происшествия вызвали медиков и полицию.
 
Пострадавшего пытались спасти в машине скорой помощи, однако, несмотря на усилия медиков, он скончался.
 
Как заявил врач, парень пребывал в состоянии наркотического опьянения. Детали инцидента устанавливает полиция.
 

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Теги: смерть, кровь, фото, Днепр, троллейбус
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Источник: korrespondent.net

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