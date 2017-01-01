В Днепре окровавленный парень потерял сознание в троллейбусе, а позже умер

Подробности происшествия устанавливают правоохранители. По предварительным данным, раненый парень был под действием наркотиков.

В Днепре произошел инцидент в троллейбусе facebook.com/dneproperatyvnyi

В Днепре вечером 22 ноября в троллейбус 20-го маршрута зашел окровавленный парень и потерял там сознание. Об этом сообщает Днепр оперативный в Facebook.

Отмечается, что в связи с инцидентом транспорт остановили, а на место происшествия вызвали медиков и полицию.

Пострадавшего пытались спасти в машине скорой помощи, однако, несмотря на усилия медиков, он скончался.

Как заявил врач, парень пребывал в состоянии наркотического опьянения. Детали инцидента устанавливает полиция.

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