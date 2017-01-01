В Днепре окровавленный парень потерял сознание в троллейбусе, а позже умер
Подробности происшествия устанавливают правоохранители. По предварительным данным, раненый парень был под действием наркотиков.
В Днепре вечером 22 ноября в троллейбус 20-го маршрута зашел окровавленный парень и потерял там сознание. Об этом сообщает Днепр оперативный в Facebook.
Отмечается, что в связи с инцидентом транспорт остановили, а на место происшествия вызвали медиков и полицию.
Пострадавшего пытались спасти в машине скорой помощи, однако, несмотря на усилия медиков, он скончался.
Как заявил врач, парень пребывал в состоянии наркотического опьянения. Детали инцидента устанавливает полиция.
Cмотрите фотогалерею: В Днепре окровавленный парень потерял сознание в троллейбусе, а позже умер
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина выпал из троллейбуса вместе с дверью.
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