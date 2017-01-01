Для нардепов Слуги народа проведут еще один тренинг

Народных депутатов могут отправить на обучение в Трускавец в конце января, рассказал Александр Корниенко.

В партии Слуга народа намерены провести еще один тренинг для народных депутатов, чтобы повысить их цифровую грамотность и научить заполнять налоговые декларации. Об этом накануне сказал лидер политической силы, нардеп Александр Корниенко в интервью для Радио НВ.

"У нас уже есть несколько партнеров, которые готовы, когда немного стихнет этот наш весь процесс, у нас есть идея сделать Трускавец-2 где-то между сессиями – возможно, в конце января. И мы обязательно туда включим этот пункт (цифровой грамотности – ред.) и пункт о декларировании", – сказал Корниенко.

Цифровой грамотности нардепов хотят обучать, чтобы обезопасить их от общения с пранкерами, предоставить им необходимые знания по проверке и защите общения в мессенджерах.Также для "слуг"важен вопрос заполнения налоговых деклараций, которое ожидает их в апреле 2020 года.

Напомним, с 29 июля по 4 августа в Трускавце проходил первый тренинг для нардепов партии Слуга народа. Они жили в нескольких гостиницах, в частности в Rixos-Прикарпатье и Mirotel.

Позже стало известно, что семинар для 254 нардепов обошелся Слуге народа в 11,2 млн гривен.

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