Гололед на Львовщине вызвал массовые ДТП

Более 50 аварий и почти 300 травмированных пешеходов – и это только предварительные цифры.

Гололедица во Львовской области в минувшие сутки парализовала автомобильное и авиационное движение, а утренний дождь при минусовой температуре в одно мгновение сковал льдом дороги и тротуары. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает ТСН.

Дорогу-каток автомобили объезжают по обочине – такие кадры утром снимали и выкладывали в соцсети львовяне.

"Машины, я вижу, под горку вообще не едут", - комментирует видео Александр Климов. Скорость машин, которые едут на аварийках, не превышает 20 км/час. Впоследствии частный и общественный транспорт вообще останавливается: пути заблокированы – авария за аварией. Некоторые машины сносит с дороги, а копы, которые оформляют ДТП, падают на асфальт.

Скользят и пешеходы – травмпункты переполнены. Очереди из жертв утреннего гололеда стоят на рентген и к травматологам. Ушибы, переломы, растянутые связки – только за полдня в одном из травмпунктов приняли 80 пациентов.

Ранее сообщалось, что во Львовской области случилось тройное ДТП. Погиб один человек и еще семеро пострадали.

Напомним, на воскресенье синоптики обещали небольшое потепление в Украине.

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