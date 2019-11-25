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При обстреле Марьинки оккупанты ранили местную жительницу

Комментариев: 2
Женщина с 3-х летним ребенком находилась на улице.
При обстреле Марьинки оккупанты ранили местную жительницу
При обстреле Марьинки оккупанты ранили местную жительницу
Штаб ООС

В понедельник, 25 ноября, оккупанты при обстреле Марьинки ранили местную жительницу. Выстрелы были совершены в 12:00. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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Пострадавшая с 3-х летним ребенком передвигалась по городу. Начался обстрел, пуля ранила женщину в грудную клетку и плечо слева. Ей оказали медицинскую помощь, состояние стабильное.

“Необходимую первичную медицинскую помощь женщине было предоставлено военнослужащими Объединенных сил. Сейчас она находится в больнице города Курахово. По оценкам медиков, состояние раненой стабильное“ – говорится в сообщении.

При обстреле Марьинки оккупанты ранили местную жительницу
При обстреле Марьинки оккупанты ранили местную жительницу
Штаб ООС

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Как сообщалось, в Украину вернулся “народный мэр“ Горловки Эдуард Матюха, который более пяти лет провел на неподконтрольной территории Донбасса и оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Теги: Марьинка, обстрел, ранение, местная жительница
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Комментариев (2)
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Ira0956    25.11.2019, 14:44
Оценка:  -2
Ira0956
А пострадавшая заявляет, что её ранили ВСУ
colavova    25.11.2019, 14:58
Оценка:  -1
colavova
в заявлении так и написано - путин xyйлo!!!
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