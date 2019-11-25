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Почти 2 млн женщин в Украине страдают от домашнего насилия

Комментариев: 5
Лишь одна из десяти обращается за помощью.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

От физического домашнего насилия в Украине страдает более 1,8 миллиона женщин. Об этом на брифинге со ссылкой на данные опроса Программы развития ООН заявила заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Елена Симоненко, пишет Укринформ.

По результатам опроса ПР ООН, от физического домашнего насилия в Украине страдает более 1,8 млн женщин, и надо сказать, что только 10% из них обращаются за помощью, - сказала она.

По ее словам, в январе 2018 года вступил в силу Закон Украины “О предотвращении и противодействии домашнему насилию“, который стал толчком для разработки других нормативно-правовых актов по противодействию домашнему насилию.

Симоненко напомнила о ранее принятых изменениях в Уголовный кодекс, которые криминализировали совершение домашнего насилия и установили уголовную ответственность за подобные действия.

Она сообщила, что в Минздраве также был разработан порядок проведения и документирования медобследования пострадавших от домашнего насилия или лиц, которые, вероятно, пострадали от него, и предоставления им медпомощи.

В частности, этим порядком были определены не только клинические симптомы, но и типы поведения, которые могут указывать на то, что человек подвергается домашнему насилию.

Напомним, ранее стало известно, что около 70% украинских девушек и женщин хотя бы раз сталкивались с проявлениями насилия.

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Теги: домашнее насилие, ООН, закон, Минздрав
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Комментариев (6)
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Coюзник    25.11.2019, 17:59
Оценка:  -2
Coюзник
Это просто не реальаная цифра, взятая из не откуда.
Бувший_зхiдняк    25.11.2019, 18:03
Оценка:  -2
Бувший_зхiдняк
так это же европейские штучки по ограничению рождаемости. загнать мужиков под лавку так что бы даже мысль о сексе с бабой была ему противна.
Глод    25.11.2019, 17:26
Оценка:  +1
Глод
А сколько мужчин?
Ira0956    25.11.2019, 18:07
Оценка:  -1
Ira0956
Не позорься. Тебя что, твоя баба бьёт?
ВосставшийИзБана    25.11.2019, 17:23
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А давайте посчитаем сколько баб выносит мозг мужикам. Почему это никто не берет во внимание?
Глод    25.11.2019, 17:33
Оценка:  +1
Глод
Плюсану. Часто физическое насилие мужчины над женщиной является ответом на психологическое насилие женщины над мужчиной. Но, думаю это надо решать иначе. Хотя бы просто расстаться.
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