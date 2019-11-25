Зеленский заявил об исключении из Слуги народа третьего нардепа

Президент не назвал имени депутата, однако ранее Арахамия заявлял, что после появления информации о судимости Романа Иванисова за групповое изнасилование, тот должен выйти из фракции.

Из Слуги народа исключили третьего народного депутата. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеоролике, обнародованном 25 ноября на официальном канале президента.

"Третьего депутата - по количеству, я имею в виду - исключили из партии Слуга народа, и мы этим гордимся, потому что у нас продолжается очищение. Набрали людей из народа, обычных людей, и всегда говорили, что если будем находить что-то криминальное, какие-то новости будут про договорняки или уголовные дела - будем исключать", - заявил президент.

Первыми двумя исключенными парламентариями стали Анна Скороход и Антон Поляков.

Зеленский не назвал имени третьего исключенного нардепа, однако ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявлял, что после появления в СМИ информации о судимости Романа Иванисова за групповое изнасилование, произошедшее в 1995 году, тот должен выйти из фракции. Вернуться в нее, по словам Арахамии, парламентарий сможет, если докажет отсутствие этой судимости.

Напомним, ранее стало известно, что Иванисов был осужден и отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.

Позже генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов был судим и отбыл наказание за изнасилование несовершеннолетней. По его словам, на данный момент судимость погашена.

Нардеп Иванисов приостановил членство во фракции Слуга народа

Напомним, ранее стало известно, что Иванисов был осужден и отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.

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