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Массовое отравление произошло на свадьбе во Львове

Комментариев: 1
С симптомами острой кишечной инфекции госпитализированы 11 человек. Все пострадавшие посещали одну свадьбу во Львове, однако пока неизвестно, чем именно они отравились.
Во Львове произошло массовое отравление
Во Львове произошло массовое отравление
ВЛАСНО.info

Во Львове в инфекционную больницу госпитализированы 11 человек с острой кишечной инфекцией: в прошлую субботу они праздновали свадьбу в местном ресторане. Об этом сообщает пресс-центр областной Госпотребслужбы в понедельник, 25 ноября.

Чем отравились гости ресторана Менестрел неизвестно, среди общих блюд, которые потребляли пострадавшие, были разнообразные изделия из мяса, рыбы, салаты.

"Девять человек госпитализированы, двое от госпитализации отказались, лечатся амбулаторно. Их состояние - средней тяжести. Пациенты жаловались на повышенную температуру тела, головную боль, тошноту, рвоту, боль в животе, частый жидкий стул. Не исключено, что заболевших может быть больше, ведь на свадьбе, по словам пациентов было около 90 гостей", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в школе Ровенской области дети массово отравились конфетами. Школьников угостила конфетами одноклассница, праздновавшая день рождения. Вскоре детям стало плохо.

Также сообщалось, что на Волыни семья отравилась неизвестным веществом, один погибший. Муж с женой были доставлены в больницу без сознания. Позже мужчина скончался, а женщина и младенец остаются на лечении.

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Теги: Львов, отравление, госпитализация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
fkrfyfan    25.11.2019, 22:26
Оценка:  0
fkrfyfan
Галицаи привыкли жрать и пить всякое дерьмо, лишь бы подешевле
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