Массовое отравление произошло на свадьбе во Львове

С симптомами острой кишечной инфекции госпитализированы 11 человек. Все пострадавшие посещали одну свадьбу во Львове, однако пока неизвестно, чем именно они отравились.

Во Львове в инфекционную больницу госпитализированы 11 человек с острой кишечной инфекцией: в прошлую субботу они праздновали свадьбу в местном ресторане. Об этом сообщает пресс-центр областной Госпотребслужбы в понедельник, 25 ноября.

Чем отравились гости ресторана Менестрел неизвестно, среди общих блюд, которые потребляли пострадавшие, были разнообразные изделия из мяса, рыбы, салаты.

"Девять человек госпитализированы, двое от госпитализации отказались, лечатся амбулаторно. Их состояние - средней тяжести. Пациенты жаловались на повышенную температуру тела, головную боль, тошноту, рвоту, боль в животе, частый жидкий стул. Не исключено, что заболевших может быть больше, ведь на свадьбе, по словам пациентов было около 90 гостей", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в школе Ровенской области дети массово отравились конфетами. Школьников угостила конфетами одноклассница, праздновавшая день рождения. Вскоре детям стало плохо.

Также сообщалось, что на Волыни семья отравилась неизвестным веществом, один погибший. Муж с женой были доставлены в больницу без сознания. Позже мужчина скончался, а женщина и младенец остаются на лечении.

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