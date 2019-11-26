СМИ узнали, кто придумал интервью Зе в Tesla и прогулки вокруг ОПУ
Идея периодических интервью президента Украины Владимира Зеленского в Tesla принадлежит его двум заместителям Юрию Костюку и Кириллу Тимошенко.
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Об этом сообщает Украинская правда.
По информации издания, именно Тимошенко и Костюк придумывают новые форматы общения президента с общественностью. Они также придумали итоговый выпуск новостей от президента, но частично отказались от этой идеи после пресс-марафона Зеленского с журналистами.
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По задумке, президент должен был подводить итоги недели и отвечать на вопросы журналистов.
Этот формат решили немного изменить. Выпустили прогулку Зеленского улицам возле ОПУ и без журналистов.
Первый такой выпуск вышел в понедельник, 25 ноября.
Напомним, вышел новый ролик Зеленского о судьбе возвращенных из РФ катеров и бюджете-2020. Зеленский записал новый ролик для своего президентского влога.
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