Новый ролик Зеленского: Судьба возвращенных из РФ катеров и бюджет-2020

Зеленский записал новый ролик для своего президентского влога.

Читай также: Елена Зеленская призналась, ругает ли мужа-президента дома

Президент Владимир Зеленский записал новый видеоролик для своего блога “Відверто з Президентом“, в котором рассказал об основных достижениях и проблемах последнего времени, а также о ближайших планах на будущее.

В первую очередь президент поздравил украинцев с возвращением из России захваченных год назад кораблей:

Всё как обещали, так и сделали. Сначала вернули наших пленных, политзаключенных, наших моряков, а сейчас – корабли. Не всё там в порядке. Некоторого оборудования там нет. Но как я и обещал, сейчас появятся списки, чего нет, и, во-первых, мы обратимся к России, и она обязательно нам это вернет, а во-вторых, в любом случае через три месяца наши военные катера будут готовы, - сообщил Зеленский.

Также президент выразил радость по поводу принятия бюджета на 2020 год.

Впервые за 28 лет не за несколько месяцев, а за несколько дней, подготовившись, приняли его. Без разных “хотелок“, без разных должностей. Почему? Потому что очень быстро мы можем работать в парламенте, потому что у нас есть монобольшинство, - отметил он.

Важным достижением Зеленский назвал исключение из партии нескольких депутатов. По его словам, это процесс очищения партии.

Напомним, Зеленский записал ролик, где прокомментировал “позорные смски“ в Раде. Новый ролик президент записал за рулем электромобиля Tesla.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.