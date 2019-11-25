Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Новый ролик Зеленского: Судьба возвращенных из РФ катеров и бюджет-2020

Комментариев: 1
Зеленский записал новый ролик для своего президентского влога.
Зеленский записал новый ролик для своего президентского влога
Зеленский записал новый ролик для своего президентского влога
кадр из видео

Читай также: Елена Зеленская призналась, ругает ли мужа-президента дома

Президент Владимир Зеленский записал новый видеоролик для своего блога “Відверто з Президентом“, в котором рассказал об основных достижениях и проблемах последнего времени, а также о ближайших планах на будущее.

В первую очередь президент поздравил украинцев с возвращением из России захваченных год назад кораблей:

Всё как обещали, так и сделали. Сначала вернули наших пленных, политзаключенных, наших моряков, а сейчас – корабли. Не всё там в порядке. Некоторого оборудования там нет. Но как я и обещал, сейчас появятся списки, чего нет, и, во-первых, мы обратимся к России, и она обязательно нам это вернет, а во-вторых, в любом случае через три месяца наши военные катера будут готовы, - сообщил Зеленский.

Также президент выразил радость по поводу принятия бюджета на 2020 год.

Впервые за 28 лет не за несколько месяцев, а за несколько дней, подготовившись, приняли его. Без разных “хотелок“, без разных должностей. Почему? Потому что очень быстро мы можем работать в парламенте, потому что у нас есть монобольшинство, - отметил он.

Важным достижением Зеленский назвал исключение из партии нескольких депутатов. По его словам, это процесс очищения партии.

Напомним, Зеленский записал ролик, где прокомментировал “позорные смски“ в Раде. Новый ролик президент записал за рулем электромобиля Tesla.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Зеленский, влог, президент, катера, корабли, Россия, бюджет, Слуга народа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Nesdeshniy    25.11.2019, 18:37
Оценка:  0
Nesdeshniy
Зеленский записал новый ролик для своего президентского влога

В

Влога?
Letohradek    25.11.2019, 18:34
Оценка:  -1
Letohradek
Кто же выбрал этого тупого крысеныша - президентом? Любопытно, есть такие, которые это начали понимать?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь