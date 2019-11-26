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Зеленский высказался о развороте Украины в сторону России

Комментариев: 12
Президент прокомментировал высказывания Коломойского о необходимости переориентироваться с Запада на Россию.
Зеленский высказался о развороте Украины в сторону России
Зеленский высказался о развороте Украины в сторону России
кадр из видео

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Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что не собирается менять евроинтеграционный курс, и не будет возвращаться к налаживанию отношений с Россией. Соответствующее заявление он сделал в Таллинне на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, отвечая на вопрос журналиста о заявлениях Игоря Коломойского касательно необходимости разворота к России.

Господин Коломойский не является президентом Украины, он гражданин Украины. Но большинство граждан Украины избрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз. Поэтому именно народ Украины выбирает, куда нам пойти. С Россией у нас очень сложная ситуация. Мы начали диалог, который будет продолжаться на “нормандской встрече“ четырех лидеров, - сказал Зеленский.

Комментарий о Коломойском с 23:10:

Напомним, ранее в интервью The New York Times Коломойский заявил, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией.

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Теги: Коломойский, Россия, евроинтеграция, Зеленский, Эстония, президент
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Комментариев (12)
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DmitriyMakarov    26.11.2019, 14:11
Оценка:  -1
DmitriyMakarov
Когда это большинство граждан Украины избрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз?
Путин_xyйло    26.11.2019, 13:43
Оценка:  +5
Путин_xyйло
Просто "разверните" кАломойшу расии!
СтальнаяКрыса    26.11.2019, 13:29
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Коломойского надо ликвидировать как в днр ликвидировали захарченко.
asfd0    26.11.2019, 13:20
Оценка:  -8
asfd0
Когда страну нагнули, то уже без разницы куда разворачиваться.
Woodbrother    26.11.2019, 13:24
Оценка:  +6
Woodbrother
Да, нагнули вашу россию неподетски. И это не может не радовать. Санкции, по словам кремля, очень полезны для лаптежно-балалаечной страны.
WTF2wtf    26.11.2019, 14:03
Оценка:  +3
WTF2wtf
Больше всего россия нагнула именно оккупированный ей Донбасс ... и плевали путинские боты на эту убогую реальность, которую принес президент россии со своими танками
Krotol2    26.11.2019, 13:11
Оценка:  -6
Krotol2
То что Зеля сказал это пустая болтовня.Как скажет Путин так и будет
Woodbrother    26.11.2019, 13:17
Оценка:  +1
Woodbrother
Ваш путена давно умер. Случилось это 15 .02.16 г. в 02-10 ночи. Именно тогда премьер министр на россии , некий д.медведев опубликовал на своей странице в сети текст -"только что умер мой дорогой друг владимир владимирович путин, вечная ему память". С тех пор оригинал х..ло никто не видел.
WTF2wtf    26.11.2019, 14:02
Оценка:  +2
WTF2wtf
Ихтамнет, танки из шахт ...
Упоротое лживое Хyйло
Кайдаш    26.11.2019, 13:09
Оценка:  +5
Кайдаш
В Самарской области произошло событие, предсказанное карикатуристом Ёлкиным 4 года назад: власти заинтересовались семьей Сидоровых из-за того, что там нет телевизора.
Йа плакалъ. Кто хочет жить в такой стране???
Woodbrother    26.11.2019, 13:14
Оценка:  +3
Woodbrother
Пропуск телезомбирования - серьезное претупление на россии.
ВосставшийИзБана    26.11.2019, 13:05
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Кто-то ему еще верит?
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