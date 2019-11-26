Зеленский высказался о развороте Украины в сторону России

Президент прокомментировал высказывания Коломойского о необходимости переориентироваться с Запада на Россию.

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Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что не собирается менять евроинтеграционный курс, и не будет возвращаться к налаживанию отношений с Россией. Соответствующее заявление он сделал в Таллинне на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, отвечая на вопрос журналиста о заявлениях Игоря Коломойского касательно необходимости разворота к России.

Господин Коломойский не является президентом Украины, он гражданин Украины. Но большинство граждан Украины избрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз. Поэтому именно народ Украины выбирает, куда нам пойти. С Россией у нас очень сложная ситуация. Мы начали диалог, который будет продолжаться на “нормандской встрече“ четырех лидеров, - сказал Зеленский.

Комментарий о Коломойском с 23:10:

Напомним, ранее в интервью The New York Times Коломойский заявил, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией.

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